Amal Moussa Belhadj annonce des mesures contre le harcèlement et le chantage impliquant des mineurs

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Moussa Belhadj, a annoncé que le chargé du contentieux de l’État a soumis un dossier au ministère public concernant ce que l’on nomme l’affaire de harcèlement et de chantage impliquant des mineurs.

Elle a également mentionné que trois enfants impliqués dans cette affaire ont été pris en charge par le ministère. De plus, elle a indiqué que l’équipe de la ligne verte 1809 a été renforcée et qu’elle avait reçu 550 notifications depuis ce matin sur diverses questions relatives aux femmes et aux enfants, dont 19 concernaient du harcèlement sexuel et du chantage entre janvier et mars 2024.

La ministre a également confirmé que le système de protection de l’enfance serait renforcé par l’ajout de 40 nouveaux délégués.

Les déclarations d’Amel Moussa ont été faites lors d’une réunion de présentation d’une campagne lancée par le ministère, comprenant un guide sur les règles de sécurité en ligne pour les enfants et la protection contre le harcèlement et le chantage. Cette campagne inclut des dépliants contenant des messages destinés aux enfants et aux parents, ainsi que des annonces qui seront diffusées sur différents médias.

Gnetnews