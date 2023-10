Amical : La CorÃ©e du Sud corrige la Tunisie

Amical : La Corée du Sud corrige la Tunisie

La sélection tunisienne a perdu aujourd’hui sa rencontre amicale disputée à Séoul face à la Corée du Sud. Les Tunisiens ont été battus sur le score de quatre buts à zéro.

Lee Kang-In a inscrit les deux premiers buts du match aux 55ème et 57ème minutes, avant que Yassine Meriah ne trompe Aymen Dahmene à la 66ème minute et que Hwang Ui-Jo ne marque un dernier but à la 91ème minute.