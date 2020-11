Amical : Le Club Africain accrochÃ© par Jendouba Sports

Amical : Le Club Africain accroché par Jendouba Sports

Le Club Africain et Jendouba Sports se sont quittés sur le score de deux buts partout, lors du match amical samedi en fin de matinée, à Hammam Bourguiba. Adem Korb et Wisssam Ben Yahia ont inscrit les buts clubistes tandis que les buts de Jendouba ont été marqués par Ali Korbi et Houssem Ben Salah.

