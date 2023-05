Ammar rencontre les Tunisiens établis à Londres, qui « contribuent à porter la voix de la Tunisie au Royaume-Uni »

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a eu une rencontre avec des membres de la diaspora tunisienne établis au Royaume-Uni, dont notamment des représentants d’associations tunisiennes, des chercheurs émérites, des sportifs reconnus, des professionnels du secteur bancaire et financier, d’entrepreneurs innovants, d’étudiants ambitieux, et d’experts auprès d’organisations internationales basées à Londres.

L’échange a permis de mettre en valeur le rôle très important des compétences tunisiennes qui contribuent à porter et relayer la voix de la Tunisie, ainsi qu’à promouvoir l’image et les intérêts de notre pays au Royaume-Uni.

Le ministre, en visite les 05 et 06 Mai à Londres pour prendre part aux cérémonies officielles du couronnement du Roi Charles III, a également mis l’accent sur l’importance de l’apport des expatriés tunisiens dans la réalisation des objectifs nationaux notamment le progrès économique de la Tunisie. « Ils représentent une source d’inspiration pour les nouvelles générations » a-t-il ajouté.

Les représentations diplomatiques et consulaires de notre pays à l’étranger demeurent profondément attachées à l’écoute des besoins de notre diaspora, aussi bien en temps de crise , comme ce fut le cas lors du Covid-19, qu’au quotidien, a-t-il souligné.

D’après Communiqué