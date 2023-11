Ammar se rendra Ã  YaoundÃ©, pour prÃ©sider la confÃ©rence ministÃ©rielle de la Francophonie, les 4 et 5 novembre

Ammar se rendra à Yaoundé, pour présider la conférence ministérielle de la Francophonie, les 4 et 5 novembre

Le ministre des Affaires Etrangères, de la migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, se rendra à la capitale camerounaise, Yaoundé, où il présidera les travaux de la quarante-quatrième session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, qui aura lieu les 4 et 5 novembre 2023 avec la participation de la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, et des ministres des Affaires Eétrangères et des représentants des Etats membres de l’organisation, autour du thème » Bonne gouvernance : Gage de stabilité politique, économique et culturelle pour les citoyens francophones « .

La Conférence ministérielle constituera l’occasion de revenir sur les principaux résultats du dix-huitième Sommet de la Francophonie, qui s’est tenu sur l’île de Djerba les 19 et 20 novembre 2022, et d’en assurer le suivi. Elle permettra, également, de discuter des moyens de promouvoir l’action conjointe francophone pour établir un espace francophone plus stable, prospère et résilient.

A la clôture de cette session, Nabil Ammar cèdera la présidence de la Conférence Ministérielle de la Francophonie à son homologue française, dont le pays accueillera le prochain Sommet de la Francophonie en 2024.

Le ministre tiendra, d’autre part, des réunions bilatérales avec ses homologues francophones pour examiner les relations bilatérales, convenir des moyens de leur renforcement, discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens occupés et réitérer la position de la Tunisie par rapport à l’agression barbare continue contre Gaza et la nécessité de l’arrêter immédiatement.