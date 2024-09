Analyse du marché de la location immobilière: Mubawab présente les tendances et les perspectives

Le marché de la location immobilière en Tunisie pour le premier semestre 2024 a révélé des tendances significatives et des évolutions intéressantes, selon l’étude réalisée par Mubawab.tn. Cette analyse se concentre exclusivement sur les logements destinés à la location de longue durée et ne prend pas en compte les biens commerciaux, les terrains ou les propriétés à vendre.

Évolution des prix et des superficies

Au cours du premier semestre 2024, les prix moyens de location des appartements ont connu une légère augmentation de 1 % par rapport à la même période en 2023. Toutefois, la superficie moyenne des appartements disponibles à la location a diminué de 13 % par rapport à l’année précédente, avec une baisse de 5 % enregistrée par rapport au semestre précédent. Paradoxalement, cette tendance à la baisse des superficies s’accompagne d’une hausse plus marquée de 3 % des prix moyens de location par rapport au second semestre 2023.

Quartiers les plus recherchés

L’étude met en lumière les quartiers les plus prisés pour la location de longue durée.

Au Grand Tunis, La Marsa reste le quartier le plus recherché avec 13 % des recherches, suivi par Les Jardins de Carthage avec 10 %, et Citée Ennasr 2 à 6 %.

Dans la région du Cap Bon, Hammamet Nord est en tête avec 21 % de la demande, suivi par Citée El Wafa avec 20 % et Nabeul à 13 %.

Au Sahel, Sahloul domine le marché avec 20 % de la demande, suivi par El Kantaoui et Hammam Sousse avec respectivement 13 % et 10 %.

Analyse comparative de l’offre et de la demande

L’analyse comparative de l’offre et de la demande entre 2022 et 2024 révèle une évolution intéressante. Après une hausse notable en 2022, la demande a chuté de 24 % au premier semestre 2023, suivie d’une reprise de 20 % au second semestre 2023.

Cependant, une nouvelle baisse de la demande a été constatée au premier semestre 2024. Quant à l’offre, elle a connu une forte augmentation en 2022, suivie d’une croissance plus modérée jusqu’au second semestre 2023, avant de légèrement diminuer au premier semestre 2024.

Analyse par région

1. Grand Tunis:

– La Marsa: Les appartements S+2 et S+3 sont les plus demandés, avec des prix moyens de 2 215 DT/mois et 2 707 DT/mois respectivement. Les prix pour ces typologies ont baissé de -7 % et -10 %.

– Ennasr 2: Les S+1 dominent le marché avec une augmentation des prix de 11 % depuis 2023.

– Les Jardins de Carthage: La demande pour les S+3 est en croissance malgré une légère diminution de 5 % des prix par rapport à 2023.

– El Aouina: Les S+1 et S+2 sont les plus recherchés, avec des prix stables ou en légère hausse.

– Ain Zaghouan Nord: Les S+2 sont en forte demande, avec une augmentation significative des prix pour les S+3.

– La Soukra: Les S+3 sont très recherchés, avec une hausse notable des prix pour les S+1 et S+2.

– Les Berges du Lac 2: Les S+3 sont dominants avec une baisse des prix de 11 % par rapport à 2023.

– Riadh Al Andalous: Les S+2 et S+3 captent l’attention, avec des augmentations de prix de 13 % pour ces typologies.

– Boumhel: Les appartements S+2 sont les plus populaires, avec une hausse des prix de 20 % pour les S+1.

2. Cap Bon:

– Citée El Wafa: Les S+2 sont très demandés, avec une légère diminution des prix pour les S+3.

– Nabeul Centre: Les S+2 dominent le marché avec une stabilité des prix par rapport à 2023.

– Hammamet Sud: Les S+2 sont également en forte demande, avec des prix en hausse pour les S+1 et S+2.

Le marché de la location immobilière au premier semestre 2024 a montré une tendance à l’augmentation des prix malgré une diminution des superficies. Les quartiers les plus recherchés varient selon les régions, avec une forte demande pour des typologies spécifiques d’appartements. L’évolution des prix et des superficies indique un marché en pleine mutation, offrant des opportunités intéressantes pour les investisseurs et les locataires.

