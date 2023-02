Angleterre : Le Qatar propose 5 milliards d’Euros pour le rachat de MU

Agences- Des fonds privés soutenus par le Qatar ont officialisé leur offre de rachat de Manchester United à travers un communiqué ce vendredi. « Le cheikh Jassim ben Hamad Al Thani a confirmé aujourd’hui son offre de rachat de Manchester United », indique le document. Estimée à 4,5 milliards d’euros, l’offre doit permettre au club de « retrouver sa gloire passée sur et en dehors du terrain et, par-dessus tout, mettre les supporters au coeur de Manchester United. » Le communiqué annonce que l’offre formulée à la famille Glazer ne comprend aucun endettement et doit permettre d’investir aussi bien dans l’équipe que dans le centre d’entraînement, le stade et toutes les infrastructures du club.

L’offre du Qatar met en avant Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, fils de l’ancien premier ministre du Qatar qui a fait ses études en Grande-Bretagne et qui est présenté comme un supporter de Manchester United.

Cette officialisation lance un processus qui devrait prendre plusieurs semaines et dans lequel le Qatar sera concurrencé par des offres venues d’Arabie saoudite, des États-Unis, et d’Ineos.