Anis Boussaidi : « On a payé les occasions ratées »

Le coach adjoint de l’Espérance Sportive de Tunis a expliqué que la défaite encaissée contre l’Union Sportive de Monastir n’est pas le résultat d’un déficit de construction de jeu, mais de concrétisation. Anis Boussaid a déclaré : « Nous avons eu l’occasion de plier le match à plusieurs reprises. Quand on échoue, on s’expose au retour de l’adversaire et c’est qui s’est exactement passé. Maintenant, il y a neuf points à aller chercher lors des trois derniers matchs. Nous sommes encore maitres de notre destin et nous devons absolument retrouver notre efficacité en phase de finition ».

