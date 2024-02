ANME: Lancement du programme d’isolation thermique des toitures « Promoisol

Ce mercredi 28 février 2024, l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie a organisé à Tunis un atelier de lancement du programme d’isolation thermique des toitures, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de maîtrise de l’énergie. L’objectif est de dynamiser le marché de l’isolation thermique des toitures des logements individuels, anciens et nouveaux, afin de réduire les dépenses énergétiques liées au chauffage et à la climatisation.

La session a réuni divers intervenants, notamment l’Union Nationale des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, le Syndicat des Entrepreneurs en Isolation Thermique, le ministère de l’Équipement, ainsi que des représentants du Conseil de l’Ordre des Ingénieurs et du Conseil de l’Ordre des Architectes, et des fournisseurs de solutions d’isolation thermique.

M. Fathi El Hanchi, Directeur Général de l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Énergie, a inauguré l’atelier en soulignant l’importance de ce programme pour stimuler le marché de l’isolation thermique en Tunisie et réduire la facture énergétique. Il a indiqué que la réalisation de ce projet permettrait au pays de réduire le déficit énergétique et de créer de nouveaux emplois, tout en améliorant les investissements.

Il est à noter que ce programme vise à promouvoir l’isolation thermique des toitures « Promoisol » et à dynamiser le marché de l’isolation thermique des toitures des logements individuels, anciens et nouveaux, tout en réduisant les dépenses énergétiques liées au chauffage et à la climatisation. Il vise également à renforcer les capacités des entreprises d’isolation thermique et à fournir une offre adaptée pour généraliser cette opération à grande échelle.

En ce qui concerne les investissements dans le secteur résidentiel pour l’isolation thermique des toitures des logements individuels, l’Agence accorde :

– Une subvention ne dépassant pas 25% du coût de l’investissement, avec un plafond de 21 dinars par mètre carré de surface isolée pour les logements existants.

– Une subvention ne dépassant pas 25% du coût de l’investissement, avec un plafond de 16 dinars par mètre carré de surface isolée pour les logements en construction.

– Une subvention complémentaire de 6 dinars par mètre carré de surface isolée pour les logements existants et ceux en construction, au profit de 3000 logements dans le cadre de la phase pilote du programme.

De plus, il est possible d’obtenir un prêt d’une valeur de 7 000 dinars auprès d’une des banques participant au programme, avec un taux d’intérêt ne dépassant pas 5% sur une période de 7 ans.

Gnetnews