Antony Blinken souhaite Ramadam Kareem pour les 1,8 milliard de musulmans à travers le monde

Le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, souhaite un Ramadan paisible à tous ceux qui observent le mois sacré. « Je souhaite aux 1,8 milliard de musulmans du monde entier Ramadan Kareem ».

« Pour les musulmans ici aux États-Unis et à l’étranger, le Ramadan est une période sacrée de prière et de réflexion, de célébration avec la famille et la communauté, c’est aussi un moment de se souvenir et de servir les moins fortunés avec compassion et ouverture », a-t-il souligné.

« Le Ramadan est aussi le moment d’assumer notre responsabilité collective d’aider ceux qui en ont besoin, y compris ceux qui sont frappés par la pauvreté, la persécution, les conflits et les catastrophes naturelles ».

Il a annoncé que des ambassades et consulats US à l’étranger organiseront des iftars et d’autres événements pour partager les traditions du mois et démontrer notre engagement à promouvoir la cohésion sociale, l’inclusion et la diversité au sein de nos communautés. chose qui traduit « notre espoir partagé pour la paix et la dignité de tous ».