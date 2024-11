Apparition de la dermatose nodulaire contagieuse bovine en Tunisie

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, mercredi 27 novembre 2024, la détection de cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine en Tunisie. Face à cette situation, le ministère a appelé les éleveurs à signaler sans délai toute suspicion de contagion aux services vétérinaires régionaux, relevant des commissariats régionaux au développement agricole.

Une maladie exclusivement bovine

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale qui touche uniquement les bovins et ne présente aucun risque pour l’homme. Elle se transmet principalement par des insectes piqueurs, tels que les mouches, moustiques, puces et tiques. Les symptômes incluent une fièvre et l’apparition de nodules de tailles variées sur la peau des animaux infectés.

Mesures préventives recommandées

Pour contenir la propagation de la maladie, le ministère recommande aux éleveurs de :

Contacter un vétérinaire privé dès l’apparition de signes suspects et éviter tout traitement non prescrit.

Respecter les règles de biosécurité, notamment le nettoyage des installations d’élevage, le drainage des eaux stagnantes et la gestion des engrais naturels.

Lutter contre les insectes vecteurs en utilisant des pesticides recommandés par les services vétérinaires.

Isoler immédiatement les animaux malades ou suspectés et éviter d’introduire dans les élevages des animaux d’origine inconnue ou provenant de zones infectées.

Campagne de vaccination en préparation

Le ministère a également annoncé l’acquisition de vaccins spécifiques pour cette maladie et prévoit de lancer une campagne de vaccination exceptionnelle dès la finalisation des démarches nécessaires. Cette initiative vise à renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine.

Les éleveurs sont invités à suivre attentivement les consignes et à coopérer pleinement avec les autorités pour endiguer la propagation de cette maladie.

Gnetnews