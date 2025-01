Appel à un rassemblement national pour défendre les acquis de la révolution tunisienne

À l’occasion du 14e anniversaire de la révolution tunisienne, le Réseau tunisien pour les droits et les libertés appelle toutes les forces nationales ainsi que l’ensemble des citoyennes et citoyens à participer à un mouvement national, prévu ce mardi 14 janvier 2025 à 16h30 sur l’avenue Habib Bourguiba, devant le Théâtre municipal de Tunis.

Dans un communiqué publié pour marquer cette date symbolique, le Réseau insiste sur l’importance de ce rassemblement pour :

-Réaffirmer que la révolution reste vivante et durable, incarnant l’aspiration constante à la liberté et à la dignité.

-Protéger les acquis de la révolution, notamment en matière de libertés et de droits civils, politiques, économiques et sociaux.

-Rappeler que ces acquis sont intransigibles et non négociables, fruits des luttes courageuses et des sacrifices de générations successives.

Le Réseau invite les participants à se mobiliser pour rejeter toute forme d’injustice, s’opposer à l’érosion des droits et libertés, et dénoncer les politiques sociales qui aggravent le fardeau des citoyens.

