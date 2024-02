Les Tunisiens s’approvisionnent en prévision du Ramadan, avec l’ombre des pénuries qui plane sur les rayons

A quelques semaines du début du mois saint de ramadan, les préparatifs démarrent aussi bien dans les foyers tunisiens que dans les grandes surfaces et autres magasins.

La crainte des pénuries est dans tous les esprits, obligeant de nombreux citoyens à prendre leurs précautions bien à l’avance à la recherche des fameux produits manquants et constituer un stock. Car si le manque peut être surmonté tout au long de l’année, au moment du ramadan, pour beaucoup de personnes, il en est hors de question…

De leur côté, les autorités l’assurent, tout a été mis en place pour éviter les pénuries et assurer un approvisionnement suffisant.

Nous nous sommes rendus dans un hypermarché de la banlieue nord de Tunis afin de vérifier la disponibilité des produits alimentaires en prévision du mois saint. Une occasion aussi d’aller à la rencontre des Tunisiens, qui font preuve d’une résilience à toute épreuve malgré le nombre important de denrées manquantes dans les rayons.

L’amour, la solidarité, le pardon, l’humilité et la maîtrise de soi sont autant de valeurs qu’enseigne ce mois sacré.

La table bien garnie est aussi une chose très importante pour les Tunisiens…encore faut-il pouvoir trouver les produits alimentaires nécessaire pour venir à bout des « chhéwi » (« envie » en français) de chacun et chacune.

Dans l’hypermarché que nous visitons, les employés sont sur le pont afin de procéder à la décoration qui ornera les allées à l’occasion du mois sacré. Et déjà les promotions vont bon train. Dès l’entrée, les boites de thon, les bidons d’huile, les crèmes desserts et autre boites de tomates concentrées sont placées en tête de gondole avec des promotions alléchantes.

Si quelques clients curieux viennent en profiter, pour le reste, ils sont tous dans les autres rayons de magasin à la recherche de produits alimentaires en pénurie.

Force est de constater qu’à chaque reportage que nous réalisons sur la question des produits manquants, nous observons toujours les mêmes scènes, dont une en particulier qui attire notre attention. Tous les jours, une centaine de clients fait la queue patiemment devant l’entrée du lieu de stockage du magasin. « Nous attendons l’huile d’olive à 15DT ! », nous lance en souriant une dame accrochée à son chariot, venue accompagnée de ses copines. « Nous venons ici une fois par semaine pour prendre de l’huile et parfois du sucre. C’est bien ramadan et je suis en train de me constituer un stock pour ne pas être en manque », ajoute-t-elle avec l’acquiescent des autres clients. Elle nous confie fièrement qu’elle a pu déjà récupérer 7 litres…

A cet égard, le gouvernement avait annoncé que l’huile d’olive subventionnée seraient distribuée en quantité suffisante à l’occasion du mois de ramadan, mais dans les rayons il n’en est rien.

Un peu plus loin dans la file d’attente, des éclats de voix attirent notre attention. Le ramadan et ses effets sur la nervosité se font déjà sentir. Les clients n’hésitent pas à doubler dans la queue provoquant certaines tensions.

Au niveau du rayon consacré aux produits laitiers, les promotions vont là aussi bon train. Les fromages notamment, très appréciés pendant le jeûne, sont proposés à des prix intéressants. Le beurre, difficilement trouvable est aujourd’hui disponible à raison de 2 tablettes de 100 grammes par personne. Les crèmes fraiche et liquide, elles aussi difficile à trouver, sont également là, en rationnement de deux.

Le lait semble de nouveau disponible en quantité suffisante, mais toujours limité à deux paquets par personne.

« Il faut en prendre tant qu’il y en a », me conseille un monsieur. « Cela fait 2 semaines que j’en cherche. J’ai fait tous les magasins. C’est triste d’en arriver là », déplore-t-il.

Autres produits manquant, la farine, la semoule et le sucre. Trois ingrédients de base très importants à la fois pour le mois de ramadan mais aussi pour l’Aid-El-Fitr afin de confectionner les pâtisseries. Mais les rayons qui leur sont consacrés sont vides. « Le gouvernement a promis qu’il y en aura à l’occasion du ramadan, j’espère qu’ils tiendront parole ! », nous lance un client que nous interrogeons venu chercher de la farine.

Wissal Ayadi