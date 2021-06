Après le FC Séville, un club français lorgne Elyes Sekhiri

Le milieu international tunisien du FC Koln attire de plus en plus les regards des clubs européens. D’après le célèbre quotidien allemand Bild, Elyes Sekhiri est désormais dans le viseur de l’Olympique Lyonnais. Le média a toutefois précisé que la concurrence du FC Séville est rude et que c’est le club le plus proche de finaliser la transaction.

Rappelons que le FC Kolna a réclamé 20 millions d’euros comme indemnité de transfert.

GnetNews