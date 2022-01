Arabie Saoudite : Bguir ne quittera pas Abha FC

Le milieu offensif tunisien d’Abha FC ne quittera pas l’Arabie Saoudite. L’ex Sang et or vient en effet de prolonger son contrat avec le club saoudien jusqu’au mois de juin 2025. Agé de 27 ans, Bguir a débuté sa carrière au Stade Gabesien avant de rejoindre l’Espérance Sportive de Tunis pour laquelle il a joué quatre saisons, disputant 121 matchs et marquant 30 buts.

