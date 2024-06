Ariana : Découverte d’un abattoir clandestin de volailles à Cité El Ghazala

Les unités de la brigade régionale de la police municipale d’Ariana, après une enquête approfondie et en coordination avec le ministère public, ont découvert un abattoir clandestin de volailles à Cité El Ghazala.

Accompagnées de renforts de sécurité et en collaboration avec les services du commerce et l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, les autorités ont saisi 480 kg de poulets abattus et 575 kg de poulets vivants, d’une valeur estimée à environ 9000 dinars.

Un procès-verbal économique a été établi pour « détention de produits destinés à la vente et à la spéculation sans respecter les conditions d’exercice du commerce ». Les autorités compétentes ont pris en charge les procédures légales.

Gnetnews