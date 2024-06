Ariana : Les unités de la protection civile maîtrisent deux incendies au Mont Ennahli

Les unités de la protection civile ont réussi à éteindre deux incendies qui se sont déclarés dimanche soir, 9 juin 2024, dans la forêt du Mont Ennahli à Ariana, a annoncé le porte-parole de la protection civile, le colonel Moez Triâa.

Dans une déclaration à la radio Mosaïque FM, le colonel Triâa a indiqué que le premier incendie s’est déclenché à Riadh Al-Andalous, ravageant 800 mètres carrés d’arbres et de végétation forestière. Le second incendie, survenu à l’arrière du parc Ennahli, a détruit une superficie de 2,5 hectares d’arbres et de végétation.

Les interventions rapides des équipes de la protection civile ont permis de maîtriser les feux et de limiter les dégâts.

Gnetnews