ARP: RÃ©union de prÃ©paration sur le projet de budget de lâ€™Ã‰tat

ARP: Réunion de préparation sur le projet de budget de l’État

Ce lundi 4 novembre 2024, Ibrahim Boudarbala, Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, a présidé une réunion du Bureau de l’Assemblée pour finaliser l’organisation des sessions plénières communes. Ces dernières seront consacrées à la présentation et la discussion du projet de budget de l’État et du plan économique pour l’année 2025, ainsi qu’à l’examen des missions spécifiques de différents ministères.

La première session se tiendra le vendredi 8 novembre 2024 à 10h, avec la présentation officielle par le gouvernement du projet de budget de l’État et du plan économique pour 2025. Un rapport consolidé préparé par les commissions des finances et du budget des deux chambres sera ensuite exposé, suivi d’un débat général avec les interventions des membres de l’Assemblée et des réponses du chef du gouvernement. Ces débats se poursuivront durant la journée du samedi 9 novembre.

À partir du dimanche 10 novembre, les discussions communes se focaliseront sur les missions ministérielles et spécifiques, selon un calendrier préétabli. Les sessions se prolongeront jusqu’à la fin de l’examen de ces missions, après quoi le projet de loi de finances pour 2025 sera discuté et soumis au vote. Ce vote inclura l’approbation des budgets alloués à chaque mission et aux articles de la loi, avant d’aboutir à l’adoption globale du projet de loi de finances.

Le Bureau a également validé plusieurs dispositions organisationnelles concernant le déroulement des sessions plénières, notamment les horaires, la gestion des débats, et le temps alloué aux interventions et aux réponses des membres du gouvernement.

Les membres du Bureau ont insisté sur l’importance de redoubler d’efforts pour garantir le succès de cette première expérience de travail commun entre l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil national des régions et des districts.

Gnetnews