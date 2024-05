Arrestation d’un dangereux criminel recherchÃ© Ã  La Marsa

Arrestation d’un dangereux criminel recherché à La Marsa

Les unités de la brigade de police judiciaire de La Marsa ont réussi à arrêter un dangereux criminel impliqué dans plusieurs affaires de vol et de violence aggravée. L’individu, recherché par diverses autorités, est accusé de « formation d’une association de malfaiteurs dans le but d’agresser des personnes et des biens, vol avec usage de violence, violence aggravée, et atteinte aux bonnes mœurs ».

Après consultation avec le ministère public, il a été ordonné de le placer en détention et de prendre les mesures légales nécessaires à son encontre, en poursuivant les investigations.

Gnetnews