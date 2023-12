Arrivée à Tunis d’un avion militaire avec des blessés Palestiniens

Ce dimanche en fin d’après-midi, un avion militaire de type C 130 a atterri à l’aéroport Tunis-Carthage en provenance de l’aéroport d’El Arish en Égypte. À son bord se trouvaient vingt Palestiniens blessés lors des bombardements sionistes sur Gaza. Les blessés seront pris en charge et suivis dans des établissements de santé publics et privés.

Le Dr. Ridha Dhaoui, président du Conseil national de l’Ordre des médecins, a informé Mosaïque FM que 21 accompagnateurs faisaient partie du vol. Il a souligné que la plupart des blessures étaient des fractures et des brûlures graves. Parmi les Palestiniens arrivés, on compte des enfants de 1 à 13 ans ainsi que des jeunes de 19 à 21 ans.

Dhaoui a également annoncé l’arrivée d’un deuxième avion transportant 150 blessés de Gaza à Tunis le mardi suivant.

L’ambassadeur de la Palestine en Tunisie, Hayel El Fahoum, était présent pour accueillir les blessés palestiniens. Il a déclaré que la Tunisie exprime son soutien au droit du peuple palestinien à faire face aux crimes de génocide perpétrés par l’entité sioniste. Il a souligné la destruction de 90% du secteur de la santé et la perte de plus de 100 membres du personnel médical. « La Tunisie est solidaire du peuple palestinien et prend des mesures concrètes », a-t-il affirmé.

