AS Soliman : Rupture des ligaments croisés pour Rami Jeridi

Le nouveau portier de l’Avenir Sportif de Soliman, Rami Jeridi, s’est blessé au niveau du genou lors de la séance d’entraînement de jeudi. L’IRM effectuée ce matin a révélé que l’ancien « Sang et Or » souffre d’une rupture des ligaments croisés qui nécessite une opération et un repos de six mois.

GnetNews