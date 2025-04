Attentat de Pahalgam : Tunis condamne fermement lâ€™attaque et exprime sa solidaritÃ© avec lâ€™Inde

Attentat de Pahalgam : Tunis condamne fermement l’attaque et exprime sa solidarité avec l’Inde

Le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a vivement condamné l’attentat terroriste survenu dans la région de Pahalgam, qui a coûté la vie à plusieurs civils et fait de nombreux blessés.

Dans un communiqué publié ce mardi, la diplomatie tunisienne a réaffirmé « la position de principe de l’État tunisien rejetant toutes les formes de terrorisme, où qu’elles se produisent et quelles qu’en soient les justifications ».

Le ministère a également adressé ses condoléances « les plus sincères » au gouvernement et au peuple indiens, ainsi qu’aux familles des victimes, tout en exprimant sa solidarité avec les blessés et en leur souhaitant un prompt rétablissement.

La Tunisie rappelle, à cette occasion, son engagement constant en faveur de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Gnetnews