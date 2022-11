Au terme du Sommet de Djerba, Justin Trudeau annonce d’importants fonds pour soutenir la Francophonie

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a réaffirmé, lors du 18ème sommet de la Francophonie tenu le week-end dernier à Djerba, la volonté du Canada de rester un partenaire solide pour les gouvernements et les autres membres de la Francophonie et de continuer à soutenir les institutions de l’organisme. Le chef de l’exécutif canadien a annoncé l’octroi d’importants fonds pour soutenir la francophonie dans ses différentes dimensions.

Ces fonds sont détaillés dans un communiqué de la primature canadienne :

• 20,8 millions de dollars pour permettre à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) de poursuivre la réalisation de son mandat et de ses programmes dans des domaines clés, notamment la gouvernance et la croissance inclusives, la promotion de la langue française, de la démocratie et des droits de la personne, l’éducation et la coopération économique pour appuyer le développement durable ;

• 2,4 millions de dollars pour permettre à l’Agence universitaire de la Francophonie de continuer à promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement francophones, d’améliorer l’accès à des études de qualité pour les apprenants du Sud, et de soutenir la formation professionnelle et la recherche.

• 200 000 dollars pour permettre à TV5MONDE plus de continuer à soutenir, à promouvoir et à diffuser une programmation de langue française, dont du contenu produit dans les pays du Sud.

Afin de promouvoir le développement durable tout en continuant à faire progresser la paix, la sécurité et la démocratie dans le monde francophone, le premier ministre a annoncé que le Canada compte accorder les fonds suivants :

• Environ 65 millions de dollars pour soutenir divers projets de développement durable au Sahel, particulièrement au Mali et au Burkina Faso. Les projets bénéficiaires se concentrent sur l’aide aux populations vulnérables, l’autonomisation des femmes et des filles, la bonne gouvernance et la résilience démocratique, ainsi que le développement socioéconomique;

• 49,5 millions de dollars pour soutenir le projet ACTION, qui vise à améliorer la sécurité économique, alimentaire et nutritionnelle dans les populations rurales défavorisées du Mali qui pratique l’irrigation de proximité, surtout les femmes et les jeunes.

• 1,5 million de dollars pour soutenir la mission et les activités permanentes de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme, qui aide les pays africains, notamment en Afrique de l’Ouest francophone, dans leur lutte contre le terrorisme.

Lors du Sommet, le premier ministre a réitéré la volonté du Canada de promouvoir la démocratie et les droits de la personne dans les pays de la Francophonie et dans le monde entier. Il a annoncé que le Canada accordait 10 millions de dollars à la nouvelle initiative Démocratie dans la Francophonie un soutien rapide et flexible aux pays, de même qu’à l’OIF, afin qu’ils puissent surmonter les défis nouveaux et émergents qui menacent la démocratie et les droits de la personne. Pour ce faire, il compte notamment accroître la résilience des gouvernements face à la désinformation et fournir aux femmes les moyens de contrer les menaces à leurs droits démocratiques.

Trudeau a conclu, dimanche 20 novembre, sa participation au 18e Sommet de la Francophonie à Djerba, en Tunisie, où il a rencontré ses homologues des pays et gouvernements membres de la Francophonie pour favoriser la réalisation de priorités communes comme la protection de la démocratie et des droits de l’homme et la défense et la promotion de la langue française, selon la même source.

D’après Communiqué