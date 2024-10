Augmentation des prix du café dans les cafés et buvettes : La Chambre nationale des propriétaires de cafés clarifie la situation

Lors d’une réunion tenue le jeudi 24 octobre 2024, la Chambre nationale des propriétaires de cafés a annoncé une augmentation des prix du café consommé dans les cafés et buvettes, limitée à un maximum de 200 millimes. Cette décision a été prise en coordination avec les représentants des chambres régionales, précisant toutefois que les prix restent libres, conformément à la législation sur la concurrence des prix en Tunisie.

La Chambre a également dénoncé la diffusion d’affiches publicitaires sur les réseaux sociaux, qui utilisent le logo de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA). Elle considère ces affiches comme illégales et a annoncé l’intention d’engager des poursuites judiciaires pour protéger ses droits et ceux de ses membres.

Gnetnews