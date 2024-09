Ayachi Zammel depuis sa cellule à Jendouba : « Je suis déterminé à défendre la démocratie tunisienne »

Ayachi Zammel, candidat à l’élection présidentielle tunisienne de 2024, a adressé un message aux Tunisiens depuis sa cellule à Jendouba, affirmant que son moral reste élevé malgré les circonstances. « Chers Tunisiens, je vous salue et je vous assure que, malgré tout, je garde le moral et je continuerai à le faire, si Dieu le veut », a-t-il déclaré.

Il a également tenu à exprimer sa gratitude envers ses soutiens : « Je suis attentivement les développements de la vie politique et je suis personnellement l’évolution de la campagne électorale. Je remercie tous ceux qui m’ont manifesté leur soutien, transformant cette campagne en un mouvement citoyen participatif. »

Le candidat a profité de cette déclaration pour exprimer sa vive préoccupation face à une proposition de loi présentée par certains députés, visant à retirer à la Cour administrative et à la Cour des comptes la compétence de juger les litiges électoraux avec un effet rétroactif. Il a qualifié ce projet de « dangereux par son timing et son contenu », estimant qu’il pourrait constituer un prélude à une manipulation de la volonté populaire et une atteinte aux fondements de l’État de droit.

« Ce projet représente une ingérence inacceptable dans le pouvoir judiciaire et menace les piliers de notre système démocratique », a-t-il averti. « Il s’agit d’une tentative de détourner le processus électoral, ce qui ébranlerait la confiance des Tunisiens dans leurs institutions. »

Zammel a appelé les députés à privilégier l’intérêt national et à rejeter ce projet pour préserver l’État et la volonté du peuple. « Je lance un appel à tous les députés pour qu’ils refusent ce chaos institutionnel et cette anarchie politique, et qu’ils protègent notre démocratie. »

Le candidat a conclu son message en affirmant que le 6 octobre, date de l’élection présidentielle, sera un jour historique : « J’ai toute confiance que les Tunisiens tourneront la page. »

Gnetnews