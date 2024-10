Ayachi Zammel : Cinq ans de prison pour falsification de parrainage électoral

Le Tribunal de première instance de Kairouan a rendu son verdict, lundi soir, en condamnant le candidat à l’élection présidentielle, Ayachi Zammel, à un an et huit mois de prison pour chacune des trois affaires de falsification de parrainage liées à l’élection présidentielle. Selon Maître Falah Chebbi, membre du comité de défense, cela porte la peine totale prononcée contre Zammel à cinq ans de prison.

Le tribunal a également condamné deux frères d’Ayachi Zammel, ainsi que quatre autres détenus, à des peines allant d’un an à un an et huit mois de prison pour des accusations similaires.

Gnetnews