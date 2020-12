Basket-Ball – Pro A – J01 : L’USMO domine le CA ! RÃ©sultats du jour

Basket-Ball – Pro A – J01 : L’USMO domine le CA ! Résultats du jour

Quatre des six matchs de la première journée du championnat de Tunisie de Basket-Ball, ont eu lieu mercredi. L’Union Sportive Monastirienne a remporté le choc du jour face au Club Africain 85 à 68. La rencontre qui devait opposer l’ES Rades à la DS Grombalia a été reportée à une date ultérieure.

Résultats partiels :

Mercredi 16 décembre :

US Monastir – Club Africain : 85/68

US Ansar – AS Hammamet : 75/65

Etoile du Sahel – Ezzahra Sports : 53/64

JS Manazeh – Stade Nabeulien : 69/62

ES Rades – DS Grombalia : Reporté

Jeudi 17 décembre :

15h00 : ES Goulette – JS Kairouan

GnetNews