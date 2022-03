Basketball Africa League : L’USMO domine Ferroviario

L’Union Sportive Monastirienne a battu Ferroviario da Beira 77 à 71, dimanche soir, à Dakar, pour le compte de la première journée de la Basketball Africa League. Menés à la pause 40 à 35, les Usémistes ont renversé la vapeur en seconde période grâce à l’expérience de Radhouane Slimane et la présence sous le cercle d’Ater Majok (19 points, 12 rebonds et 4 contres) et Firas Lahiani.

GnetNews