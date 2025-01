Bettoni : « Ce n’est pas normal de prendre une bouteille de son propre public »

Le coach du Club Africain était furax au terme du match gagné face à l’AS Gabès. Dabid Bettoni a vigoureusement contesté le comportement d’une partie du public : « Nous avons gagné un match difficile. Les joueurs et le staff font de leur mieux et c’est injuste que certains d’entre eux soient autant contestés. Nous avons besoin de tout le monde et nous avons besoin d’être soutenus du début jusqu’à la fin. De plus, c’est inadmissible que le coach du Club Africain prenne une bouteille de son propre public. Je sais bien qu’il s’agit d’une seule personne mais c’est inacceptable ».