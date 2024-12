Bettoni : « Nous avons bien exploité le point faible de l’Espérance »

Le Club Africain a obtenu le point du match nul face à l’Espérance Sportive de Tunis au terme d’un derby riche en émotions. Les Rouges et blancs ont d’abord menés au score avant de subir deux buts pour enfin égaliser à dix minutes de la fin. Les deux réalisations de Ben Abda et Youssef sont arrivés suite à deux corners et le coach clubiste s’en réjouit : « Nous nous sommes entrainés pendant toute la semaine sur ça. C’est le point faible de la défense de l’Espérance et nous l’avons bien exploité. C’était un bon match de la part des deux équipes. On aurait aimé l’emporter mais les dix minutes de flottements nous ont coûté cher en première période. C’est un bon point que nous prenons. Maintenant, nous allons penser au prochain match et continuer à travailler pour s’améliorer ».