Biden appelle Ã  un cessez-le-feu Ã  Gaza, Harris rÃ©clame l’application du droit humanitaire international

Biden appelle à un cessez-le-feu à Gaza, Harris réclame l’application du droit humanitaire international

Le président américain, Joe Biden, a déclaré avoir demandé au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, un cessez-le-feu temporaire à Gaza, lors d’une communication téléphonique les ayant réunis lundi.

Le porte-parole officiel de la Maison Blanche avait déclaré, auparavant, que les deux responsables avaient discuté « un arrêt tactique », des hostilités à Gaza, pour des raisons humanitaires, ainsi que de l’éventualité de la libération des otages.

Netanyahu avait exclu hier, dans un discours retransmis en direct, » tout cessez-le-feu et toute entrée de carburant à Gaza, jusqu’à la libération des otages détenus par Hamas ».

Ce faisant, la Maison blanche a indiqué que la vice-présidente, Kamala Harris, s’est entretenue hier, mardi 07 novembre, un mois après l’opération menée par Hamas, avec le président israélien, Isaac Herzog, où « elle a mis l’accent sur l’importance de la protection des civils et du respect du droit international humanitaire ».

Elle a, par ailleurs, insisté sur « l’impératif d’accroitre l’acheminement des aides humanitaires vers les civils de Gaza ».

Harris a, par ailleurs, appelé « à réunir les conditions en vue d’une paix et d’une sécurité durables et viables, pour les Israéliens et Palestiniens ». « Elle s’est engagée à continuer à travailler avec les partenaires à travers la région à cette fin », ajoute la Maison Blanche dans un communiqué paru sur son site officiel.

Ce faisant, le chef de département d’Etat, Anthony Blinken, avait appelé, pendant sa toute dernière tournée dans la région, et ses entretiens avec les responsables de l’entité sioniste à des pauses humanitaires. Ce à quoi l’entité sioniste fait encore la sourde oreille.

L’armée israélienne poursuit ses bombardements aveugles et anarchiques contre l’enclave palestinienne, faisant plusieurs milliers de martyrs et de blessés et plus d’un million de déplacés…sans compter la dévastation d’ampleur et sans précédent d’une bande de Gaza assujettie depuis un mois à un siège complet, sans eau, sans électricité, et sans nourriture, ni carburant. Chose ayant provoqué l’effondrement du dispositif hospitalier, avec des attaques récurrentes contre les hôpitaux, où les blessés et malades, dont des enfants, sont soumis à une mort lente ; le personnel médical et paramédical étant démuni et incapable de leur porter secours.

Gnetnews