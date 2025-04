Bizerte : DÃ©molition prÃ©ventive dâ€™un mur menaÃ§ant ruine au lycÃ©e Farhat Hached

Bizerte : Démolition préventive d’un mur menaçant ruine au lycée Farhat Hached

Un pan du mur latéral du lycée Farhat Hached, situé dans la délégation de Bizerte Nord, a été démoli dans la soirée du mardi 29 avril, conformément à une décision de la commission régionale de l’organisation des secours.

Cette opération, menée sous la supervision directe du gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub — également président de ladite commission et du Conseil régional de l’éducation — visait à prévenir tout risque pour la communauté éducative et les riverains. L’autorité régionale a assuré que toutes les conditions de sécurité ont été réunies pour mener à bien cette opération, grâce à la mobilisation d’une équipe conjointe composée de représentants du gouvernorat, de la délégation, de la municipalité, ainsi que des services régionaux de l’équipement, de l’éducation, de la sécurité et de la protection civile.

Selon la déléguée régionale de l’Éducation, Houda Chekir, une consultation technique a déjà été lancée, avec l’appui du ministère de tutelle et des autorités régionales, pour entamer la reconstruction du mur dans les meilleurs délais, de manière à ce qu’il soit opérationnel dès la prochaine rentrée scolaire. Elle a assuré que la démolition de ce segment ne perturbera en rien le déroulement des cours ni la période des examens.

Par ailleurs, la commission régionale de l’organisation des secours a constitué une équipe technique chargée d’identifier l’ensemble des structures à risque dans la région et de recommander les mesures adéquates pour renforcer la sécurité des établissements et de leur environnement immédiat.

L’opération de démolition s’est déroulée en présence de plusieurs représentants officiels, dont la déléguée de Bizerte Nord, Samia Bouallègue, la secrétaire générale intérimaire de la municipalité de Bizerte, Imen Zouaoui, le député Fethi Mechergui, ainsi que des membres des conseils régional et local, et des services techniques concernés.

Gnetnews