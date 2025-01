Bizerte: Inauguration du Centre de contrôle technique de Menzel Bourguiba

Le centre de contrôle technique des véhicules lourds et légers de Menzel Bourguiba a officiellement ouvert ses portes ce lundi matin, après plusieurs années de retards dus à des obstacles divers. Ce projet a été inauguré sous la supervision de M. Salem Ben Yaacoub, gouverneur de Bizerte, et M. Lotfi Belkaïed, directeur du cabinet du ministère des Transports.

D’un coût total de 1,8 million de dinars, ce centre a été aménagé de manière moderne, offrant une capacité maximale en termes de services et d’infrastructures logistiques. Il comprend trois espaces spacieux, dont un espace d’inspection et deux pour le contrôle technique des véhicules de toutes tailles, avec une organisation permettant une circulation fluide des véhicules, tout en offrant les installations nécessaires pour les employés, les techniciens et les conducteurs.

Le directeur général de l’Agence technique du transport terrestre, a souligné l’importance de ce centre, le 33e du genre en Tunisie. Il a noté que la région de Bizerte abrite le deuxième plus grand parc de véhicules lourds du pays, ce qui rend ce centre essentiel non seulement pour la sécurité routière mais aussi pour alléger la congestion à Bizerte.

Gnetnews