Bizerte: Sept cadavres retrouvÃ©s sur plusieurs plages

Bizerte: Sept cadavres retrouvés sur plusieurs plages

Pas moins de sept corps sans vie et en phase de décomposition ont été repêchés sur différentes plages du gouvernorat de Bizerte. Ils ont été retrouvés par les unités de la Garde maritime sur les plages de Sidi Mechreg, Rimel, Jouabi, Louka et Shiri, entre dimanche et lundi.

Selon une source sécuritaire citée par la radio Shems FM, les corps seraient ceux de migrants qui ont tenté de rejoindre l’Europe clandestinement.

Cette même source a par ailleurs ajouté que deux corps ont été transférés au service médico-légal de l’hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte, tandis que les autres ont été transférés au service médico-légal de l’hôpital Charles Nicole de Tunis.

Les papiers d’identité d’un Algérien âgé de 20 ans ont été trouvés sur l’un des cadavres, indique-t-on.

Gnetnews