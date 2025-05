Bizerte : Un individu placé en garde à vue pour culture de marijuana à domicile

Le parquet de Bizerte a ordonné la mise en garde à vue d’un individu suspecté de cultiver de la marijuana dans son domicile situé à Ras Angela, a appris Mosaïque FM auprès d’une source sécuritaire.

L’opération a été menée par les agents de la police judiciaire de Bizerte, en coordination avec une unité spécialisée relevant de la sous-direction de lutte contre la criminalité d’El Gorjani. Une descente a été effectuée dans la maison du suspect, à l’issue d’une période de surveillance discrète, déclenchée par des informations faisant état d’activités illicites liées à des substances stupéfiantes.

Lors de la perquisition, les forces de l’ordre ont découvert 16 pots contenant des plants de marijuana, ainsi qu’une quantité de graines et 11 plants supplémentaires cultivés en plein champ.

Face à ces éléments, le ministère public a décidé de placer le suspect en garde à vue pour culture et stockage de stupéfiants, avec soupçon d’intention de commercialisation. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’ampleur des activités du mis en cause et d’identifier d’éventuels complices.

Gnetnews