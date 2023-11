Black Friday en Tunisie : Des offres exclusives et des réductions au grand bonheur des consommateurs !

Le Black Friday, traditionnellement une journée de soldes et de bonnes affaires aux États-Unis, a rapidement conquis le monde entier au fil des années.

En Tunisie, cette tendance prend de l’ampleur, transformant le dernier vendredi de novembre en une véritable fête du shopping. Les consommateurs tunisiens embrassent cette opportunité pour réaliser des économies substantielles et découvrir de nouvelles marques.

Dans cet article, nous explorerons l’évolution du Black Friday en Tunisie, son impact sur le commerce local et les attentes des consommateurs.

Le Black Friday c’est quoi ?

Le Black Friday est une journée de soldes massives qui a lieu traditionnellement le lendemain de la fête de Thanksgiving aux États-Unis, marquant le début de la saison des achats de fin d’année. Pendant cette journée, de nombreux détaillants proposent d’importantes réductions, offres spéciales et promotions sur une variété de produits, attirant ainsi un grand nombre de consommateurs.

L’expression « Black Friday » est souvent interprétée comme le moment où les détaillants passent du rouge (perte) au noir (profit) dans leurs livres de comptes, grâce aux ventes massives générées par cet événement.

Bien que ses origines soient américaines, le concept s’est répandu dans de nombreux pays à travers le monde, devenant une journée très attendue par les consommateurs en quête d’offres exceptionnelles.

En Tunisie le Black Friday se fait surtout en ligne

Les consommateurs tunisiens, de plus en plus connectés et informés, attendent avec impatience le Black Friday. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans la diffusion des offres et des promotions. Les entreprises n’hésitent pas à utiliser ces plateformes pour créer du buzz autour de leurs réductions exclusives, attirant ainsi l’attention des consommateurs en quête d’affaires exceptionnelles.

L’essor du commerce en ligne a également contribué à l’expansion du Black Friday en Tunisie. Les consommateurs peuvent désormais accéder à des offres alléchantes depuis le confort de leur foyer, évitant ainsi les foules souvent tumultueuses dans les magasins. Les sites de commerce électronique voient une augmentation significative du trafic pendant cette période, avec des consommateurs à la recherche de remises sur une gamme diversifiée de produits, des appareils électroniques aux vêtements en passant par les produits de beauté ou encore plus surprenant, les restaurants ou les voyages.

Les centres commerciaux à l’heure du Black Friday

Nous nous sommes rendus dans un centre commercial de la banlieue nord de Tunis. De nombreuses enseignes affichent des pancartes Black Friday mettant en avant des promotions allant jusqu’à -60%.

La majorité d’entre elles sont des marques de vêtements internationales, pour qui ces soldes exceptionnelles sont imposées par les maisons mères, nous confirme un vendeur d’un magasin de vêtements pour hommes. Ici la boutique offre une promotion de 20% sur tout le magasin.

« J’ai vu la publicité sur les réseaux sociaux alors je me suis dis que c’était l’occasion de m’acheter une ou deux pièces car les prix restent relativement cher vu que ce sont des vêtements importés », nous confie un client.

Le vendeur quant à lui nous confirme que le Black Friday est une occasion d’attirer les clients qui sont malheureusement moins nombreux en raison de la baisse du pouvoir d’achat.

Un peu plus loin, nous retrouvons une foule importante dans une boutique de vêtements de marque tunisienne. La clientèle, pour la majorité féminine, essaye de se frayer un chemin entre les allées exiguës portant dans leurs bras de nombreux articles.

L’une d’entre-elle témoigne. « Le magasin offre 50% de réduction sur tous les articles, une occasion à ne pas rater. Déjà que les prix sont abordables en temps normal, là c’est quasiment donné. Donc je refais ma garde-robe pour cet hiver », nous dit-elle.

Du point de vue des commerçants tunisiens, le Black Friday représente une opportunité majeure de stimuler les ventes avant la période des fêtes. Les petites entreprises rivalisent avec les géants du commerce en ligne pour attirer l’attention des consommateurs, souvent en proposant des offres exclusives et des réductions attrayantes. Cela peut être un moment critique pour renforcer la fidélité des clients et élargir la portée de la marque.

Cependant, l’engouement pour le Black Friday n’est pas sans controverses. Dans le monde, ils sont nombreux à critiquer ces opérations soulignant que cette journée de soldes intense peut encourager une surconsommation préjudiciable à l’environnement. La course aux bonnes affaires peut inciter les consommateurs à acheter impulsivement des articles dont ils n’ont pas réellement besoin, contribuant ainsi au gaspillage et à la surproduction.

Ainsi, le Black Friday en Tunisie évolue rapidement en une tendance majeure du shopping, même si elle reste tout de même timide. Les consommateurs, attirés par les bonnes affaires et les réductions, participent activement à cette journée de shopping frénétique.

Le Black Friday en Tunisie ne se limite plus à un simple événement commercial, mais devient une occasion pour les clients de faire attention à leur pouvoir d’achat déjà fragilisé par une crise économique importante.

A noter que selon l’Organisation de défense du consommateur (ODC), le Black Friday n’est pas soumis à une réglementation légale comme c’est le cas des soldes estivales et hivernales.

Wissal Ayadi