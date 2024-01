Blinken assure Abbas de l’appui de Washington Ã  l’instauration d’un Etat palestinien

Blinken assure Abbas de l’appui de Washington à l’instauration d’un Etat palestinien

Le chef de département d’Etat américain, Anthony Blinken, a rencontré, ce mercredi 10 janvier en Cisjordanie occupée, le président de l’autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

Blinken a affirmé au président palestinien l’appui des Etats-Unis de « dispositions concrètes » en vue de l’instauration d’un Etat palestinien, rapporte al-Jazeera sur son site.

Le Secrétaire d’Etat US a évoqué le coût élevé assumé par les civils du fait de la guerre déclenchée par Israël contre la bande de Gaza, et l’exacerbation de la crise humanitaire, à cause des bombardements israéliens.

Cette visite est la quatrième du genre d’Anthony Bliken dans la région, depuis le déclenchement de l’agression israélienne contre la bande de Gaza en octobre dernier.

Sa tournée a été focalisée sur le fait d’éviter l’élargissement de la sphère de la guerre à des fronts supplémentaires, et d’examiner « le jour suivant », après la fin de la guerre, outre l’appel à protéger les civils, en augmentant les aides à la bande de Gaza confrontée à une crise humanitaire grandissante.

