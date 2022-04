Tunisie : Bricks et salades, mets emblÃ©matiques du Ramadan, une variÃ©tÃ© de recettes

Tunisie : Bricks et salades, mets emblématiques du Ramadan, une variété de recettes

Comme la « chorba » en entrée, la brick et la salade font partie des mets incontournables de la table de la rupture du jeûne pendant le mois de ramadan. Voici quelques une des recettes les plus prépares pour la période sainte.

Indissociable des menus ramadanesques, la feuille de brick est un ingrédient présents dans tous les pays du Maghreb. C’est un mets très ancien puisqu’elle est cuisinée depuis le XIème siècle. Les premières personnes à consommer la feuille de brick étaient les nomades qui avaient besoin d’ingrédients simples et de peu de matériel pour réaliser ces galettes.

On les aime pour leur finesse et leur goût croustillant et peuvent être cuisinées à l’infini. Mais celle préférée des Tunisiens est bien sur la traditionnelle brick à l’œuf.

Elle est composée d’oignons émincés, de persil haché, de thon, de fromage râpé (facultatif) et surtout d’un jaune d’œuf coulant pour encore plus de gourmandise.

Les bricks peuvent être également roulées en forme de cigare. On appelle cela des doigts de fatma ce qui est une spécialité typiquement tunisienne. A l’origine, elles sont végétariennes et très économiques. La garniture est faite pomme de terre écrasée, de persils et d’oignons, d’œufs dur coupés, assaisonnées de sel et de poivre.

Mais il est possible d’agrémenter la recette en y ajoutant du thon, du poulet, de la viande hachée ou encore des chevrettes pour un gout plus fin. Pour plus de légèreté la version ricotta/épinard est toute aussi appréciable.

Si elles sont généralement frites dans l’huile, les bricks sont de plus en plus cuites au four afin de limiter les effets gras de la friture. Il suffit pour cela de badigeonner les doigts de Fatma avec un peu de beurre et des les enfourner dans un four préchauffé.

Autre recette réalisable avec les feuilles de brick et qui est aussi un plat traditionnel du ramadan, le tajine malsouka. Il s’agit d’un tajine traditionnel tunisien enfermé dans plusieurs couches supérieures et inférieures de feuilles de brick.

Enfin, si vous voulez changer avec la routine des recettes de bricks habituelles, pensez aux brick « dannouni ». Il s’agit de petits chaussons fourrés à votre convenance. Mais il faudra préparer la pâte de ces chaussons au préalable. Juste un peu de farine et de semoule, une pincée de sel et de l’eau feront l’affaire… Simples et légers ils cuisent frites dans l’huile ou au four.

Afin de continuer votre repas et envisager la suite avec un peu plus de légèreté, quoi de mieux qu’une bonne petite salade. Là aussi, les recettes sont nombreuses…mais il y en a quelques unes qui sont particulièrement appréciées pendant le ramadan.

Commençons par « Ommek Houria ». C’est un met typiquement tunisien. Il s’agit d’une salade de carottes généralement épicée. Elle est agrémentée d’œufs durs et d’olives. Elle est préparée à base de carottes bouillies, écrasées en purée, d’ail et d’harissa. Elle est généralement décorée avec du thon, des œufs, des olives et de l’huile d’olive.

Pour les plus téméraires et amateurs de piments forts, la « Slata Mechouïa » est aussi un incontournable de la rupture du jeûne. Cette salade est composée de piments très épicés, de tomates, d’ail et d’oignons…tous grillés traditionnellement sur le « kannoun », ce qui lui donne ce fameux goût fumé dont tout le monde raffole. Pour l’assaisonnement: sel, tabel (coriandre moulue), karweya (carvi moulu) et huile d’olive. N’oubliez pas le thon, les olives et les œufs durs pour la garniture et le décor.

Enfin s’il vous reste un peu de cette « Méchouïa », il y la « Slalet Blankit ». C’est une salade Tunisoise, généralement associée au mois de ramadan. Il s’agit de rondelles de pain (celui de la veille est idéal et pour moins de gâchis) trempée dans une sauce à base d’harissa, diluée dans une goutte de vinaigre et un peu d’eau. Celle-ci sont ensuite garnie de salade de piment, d’un œuf dur de thon et de câpres. Une recette originale et très goûteuse.

Wissal Ayadi