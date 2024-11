Budget 2025: Hausse des fonds allouÃ©s Ã  la PrÃ©sidence de la RÃ©publique

Budget 2025: Hausse des fonds alloués à la Présidence de la République

Les discussions sur le budget de l’État pour 2025 ont repris lors de la session plénière du soir, organisée hier, dimanche, au Palais du Bardo. Au cours de cette séance, les députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont été informés des détails du budget alloué à la Présidence de la République pour l’exercice 2025. Cette présentation a été assurée par Mourad Halloumi, premier conseiller du Président de la République chargé des services communs.

Mourad Haloumi a détaillé les trois programmes principaux autour desquels s’articule la mission de la Présidence de la République pour l’année à venir :

1. Sécurité nationale et relations extérieures ;

2. Sécurité présidentielle et protection des personnalités officielles ;

3. Commandement et soutien.

Le budget total destiné à cette mission s’élève à 214,259 millions de dinars pour 2025, soit une augmentation de 13,859 millions par rapport à l’année précédente. Ce budget est réparti de la manière suivante :

– Dépenses de rémunération: 161,206 millions de dinars (contre 150,697 millions en 2024) ;

– Dépenses de gestion: 34 millions de dinars (contre 31,373 millions en 2024) ;

– Dépenses d’intervention: 5,501 millions de dinars (légère augmentation par rapport aux 5,5 millions de 2024) ;

– Dépenses d’investissement: 13,552 millions de dinars (contre 12,830 millions l’année précédente).

Les députés présents ont souligné l’importance de cet investissement pour renforcer la sécurité nationale et assurer le bon fonctionnement des services de la Présidence, tout en questionnant certains aspects de la répartition budgétaire en vue d’assurer une gestion optimale des fonds publics.

