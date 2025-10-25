Bundesliga-J08 : Le Bayern s’impose chez M’gladbach

25-10-2025

Le Bayern Munich a poursuivi sa série de victoires en s’imposant 3-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach lors de la 8ème journée de Bundesliga, conservant ainsi sa première place au classement.

Le match a été largement influencé par l’expulsion de Jens Castrop pour M’gladbach dès la 19ème minute. Malgré une première période sans but, les Bavarois ont concrétisé leur domination numérique après la pause grâce à des réalisations de Joshua Kimmich (64e) et Raphaël Guerreiro (69e), avant que L. Karl ne parachève le score (81e). Le Mönchengladbach a manqué l’occasion de réduire l’écart sur penalty à la 75ème minute, encaissant finalement une lourde défaite à domicile.

