Bundesliga-J09 : Le Bayern est injouable

01-11-2025

Le Bayern Munich s’est très facilement imposé face au Bayer Leverkusen sur le score sans appel de 3 à 0 à l’Allianz Arena, dans le cadre de la 9e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont scellé le match dès la première mi-temps grâce à des buts de Gnabry, Nicolas Jackson et un but contre son camp de Loïc Badé, démontrant une maîtrise totale.

Malgré les attentes pour cette rencontre entre deux équipes de tête, le Bayern a surclassé son adversaire, qui n’a réussi qu’un seul tir cadré sur l’ensemble du match. Cette victoire permet au Bayern de conforter sa position de leader invaincu du championnat.

