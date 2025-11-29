Bundesliga-J12 : Le Bayern renverse St Pauli

29-11-2025

Le Bayern Munich s’est imposÃ© sur le score de 3 buts Ã  1 face Ã  St. Pauli lors de la 12e journÃ©e de Bundesliga Ã  l’Allianz Arena. Le match fut bien plus accrochÃ© que prÃ©vu pour le leader bavarois, car c’est St. Pauli qui a crÃ©Ã© la surprise en ouvrant le score face Ã  un Bayern contraint de rÃ©agir.

Les champions en titre ont luttÃ© pour prendre l’avantage et n’ont rÃ©ussi Ã  briser la rÃ©sistance de l’Ã©quipe visiteuse qu’en toute fin de partie, inscrivant deux buts dÃ©cisifs dans le temps additionnel pour arracher une victoire Ã©triquÃ©e.

