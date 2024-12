Bundesliga : Le Bayern gagne et creuse l’écart sur Francfort

Le Bayern s’est imposé (4-2) ce samedi face à Heidenheim, notamment grâce à un but de Dayot Upamecano, et il compte désormais six points d’avance sur l’Eintracht Francfort, tenu en échec contre Augsbourg (2-2). Vainqueur de Sankt Pauli (2-1), le Bayer Leverkusen revient ainsi à un point de la deuxième place grâce à des buts de Florian Wirtz (6e) et Jonathan Tah (21e).