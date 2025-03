Bundesliga : Le Bayern se fait remonter par Bochum

Surprise à l’Allianz Arena. Alors que le Bayern Munich avait le match en main avec un doublé de Guerreiro, l’expulsion de Palhinha a tout changé. Bochum a pu renverser le match, et obtenir une victoire précieuse dans la course au maintien (2/3). Les Bavarois gardent 8 points de plus sur leur dauphin.