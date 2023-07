C1 et C3 : Voici les dates des premiers tours préliminaires

La Confédération Africaine de Football a communiqué les dates des premiers tours de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération 2023-2024.

Les matches aller du premier tour préliminaire auront lieu entre le 18 et 20 août alors que ceux du retour seront disputés entre le 25 et le 27 août.

Concernant le second tour, les rencontres aller auront lieu entre le 15 et le 17 septembre.

Les matches retour ont été programmés entre le le 29 septembre et le 01er octobre.

La phase des poules dans les deux compétitions débutera le 24 novembre.

La dernière journée des poules aura lieu les 01er, 02 et 03 mars.

Concernant la finale aller et retour et retour de la Ligue des Champions, elle a été fixée aux 17 et 25 mai 2024.