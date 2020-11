CA – Affaire Yimga-Song : DÃ©mission de Ben Khelil

CA – Affaire Yimga-Song : Démission de Ben Khelil

L’affaire Yimga-Song continue à faire couler beaucoup d’encre et à causer des dégâts au Club Africain. Les derniers évènements ont même poussé Kamel Ben Khelil à quitter son poste de porte parole. Ce dernier a annoncé, ce matin sur son compte Facebook, avoir décidé de jeter l’éponge : « Vendredi, j’ai demandé si l’accord signé avec l’avocat belge était toujours d’actualité. On m’a dit que tout était OK mais le lendemain j’ai appris qu’il était tombé à l’eau. Pour quelles raisons le virement n’a pas été effectué ? Je ne peux pas vous répondre. Je suis revenu au CA pour le servir mais je n’accepte pas d’être insulté. Je ne suis pas un menteur et je n’ai menti à personne ».

GnetNews