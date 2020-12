CA – Ben Khelil à Younsi : « Il est temps que tu partes »

L’ancien porte parole du Club Africain, Kamel Ben Khelil, a appelé, à travers un statut Facebook, le président, Abdessalam Younsi, à quitter son poste : « Tu es à la tête du CA depuis 31 mois et ton bilan est lourd. Les résultats, toutes sections confondues, ont été catastrophiques. L’unique titre remporté (Hand-Ball féminin) n’est pas le fruit de ton travail. Sans oublier que durant ton mandat, le CA a enregistré la plus lourde défaite d’un représentant tunisien en coupes africaines. Aujourd’hui, notre équipe craint des adversaires de seconde zone. Les amendes ont été payées grâce aux revenus du club et au compte FTF-Litiges. Personne ne nie son amour pour le CA mais il est grand temps que tu partes et que tu laisses la place à une personne plus compétente ».

