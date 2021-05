CAB : Saidani accuse Ennahdha et le gouvernement

Le président du Club Athlétique Bizertin, Abdessalam Saidani, a accusé le gouvernement et le parti d’Ennahdha de vouloir nuire à son club : « Ils veulent à tout prix voir le CAB en Ligue 2. Wadii Al Jari et la FTF sont innocents ! C’est l’Etat qui est coupable. J’appelle le président de la République, le chef du gouvernement et le ministre de la justice à réagir car certaines personnes menacent de porter atteinte à la sureté de l’état à travers des communiqués. Vous attendez quoi pour bouger ? »

GnetNews