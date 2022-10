Campagne pour la promotion de la grenade labellisée de Gabès

Une campagne de promotion de la grenade de Gabès avec appellation d’origine contrôlée (AOC) a été lancée vendredi par l’Union régionale d’agriculture et de la pêche dans la ville de Gabès.

Cette initiative à pour but de faire connaître la grenade de Gabès AOC auprès des consommateurs et les spécificités de cette appellation qui garantit l’origine du produit et sa qualité.

D’après les chiffres avancés par les services agricoles, la récolte des grenades pour la saison actuelle est estimée à 25 mille tonnes soit dans la même quantité produite la saison écoulée dont 9000 tonnes ont été exportées.

