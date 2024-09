Campagne présidentielle: Kaïs Saïed en visite à Bab El Khadra

Le candidat à la présidence de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu ce week-end dans le quartier de Bab El Khadra à Tunis, où il a échangé avec des citoyens de divers âges.

Dès le début de sa visite, il a rencontré un groupe de jeunes, soulignant son espoir et sa confiance en la jeunesse pour porter le flambeau du changement. Au cours de ses échanges, Saïed a déclaré que la population et lui menaient ensemble une bataille contre la corruption et les corrompus, affirmant son engagement à mettre fin à toutes les formes d’injustice. « Il n’y aura plus de personnes opprimées en Tunisie », a-t-il assuré.

En poursuivant ses discussions, Kaïs Saïed a réitéré son engagement à mener d’importantes réformes pour garantir que la Tunisie conserve sa fierté et sa dignité. Il a pris le temps d’échanger avec les citoyens dans les marchés et les rues de Bab El Khadra, ainsi que dans un café local. Lors de ces échanges, il a affirmé : « Nous menons une bataille pour éradiquer la corruption », tout en scandant avec les présents : « Vive la Tunisie ! »

